مبادرة لتدوير 10 آلاف طن من هادر الأقمشة لإنتاج ملابس تساير الموضة

أعلنت مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق مبادرة خلال عام 2023 لتدوير 10 آلاف طن من هادر الأقمشة من المصانع والملابس المستعملة، والتي كانت تمثل عبئا بيئيا كبيرا لصعوبة التخلص منها، وذلك لإنتاج ملابس جديدة بتصميمات جذابة تساير أحدث صيحات الموضة.

مراكز استدامة في القرى

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لـ«صناع الخير»، أن المؤسسة تتعاون مع إحدى الشركات المشاركة في المبادرة لاستثمار بقايا وهادر الأقمشة لإنتاج ملابس تساير أحدث صياحات الموضة، من خلال مراكز استدامة أنشأتها المؤسسة في عدد من القرى بالمحافظات المختلفة، بهدف تمكين المرأة الريفية المعيلة اقتصاديا بتوفير فرص عمل غير تقليدية لهن، توفر لهن دخلا ثابتا وكريما، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيوفر 150 فرصة عمل مباشرة لـ150 سيدة معيلة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة.

حماية البيئة المصرية

وأكدت هدير صبيح شلبي، المدير التنفيذي لإحدى الشركات المشاركة في المؤتمر، أن التعاون مع صناع الخير للتنمية لتحقيق هدف بيئي نبيل على مدار عام 2023 يمثل حماية للبيئة المصرية من وجود 10 آلاف طن من هادر وبقايا الأقمشة والأقمشة المستعملة، من خلال تحويلها إلى منتج من الملابس الجاهزة ذات جودة عالية وبتصميمات تساير أحدث صياحات الموضة، ضمن تطبيق أحدث الأفكار العالمية في مصر في مجال التدوير للمخلفات والهادر والبقايا لمصانع الأقمشة، وخلق نموذج متكامل لسوق العمل المصري في أهمية الاستفادة ببقايا الصناعات المختلفة بشكل آمن، بإنتاج منتجات تحقق دخل للاقتصاد القومي وتحافظ على البيئة.