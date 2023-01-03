غلق مخبز بلدي وتحرير 825 محضرا تموينيا في حملات بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدي بناحية اصطبارى، مركز شبين الكوم، لمدة شهر، كعقوبة إدارية، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفة التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبمرور إدارة الرقابة التموينية على المخابز البلدية، للتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات؛ إذ تبين وجود نقص في وزن الرغيف، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة، لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

حملات تموينية في مراكز ومدن وقرى المحافظة

من جهته، قال المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين بالمنوفية، إنه جرى خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 وحتى 3 يناير 2023، شن حملات تموينية، أسفرت عن تحرير 825 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 346 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و479 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا مخالفات أخرى.

محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الحملات التموينية

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحلات كافة والمصانع، لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية كافة، والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.