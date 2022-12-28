تحرير 218 محضرا وضبط 1000 عبوة دهانات في حملة تموينية بالمنوفية 

كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن قيام عدة حملات تموينية اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ، أسفرت عن تحرير 218 محضر تمويني متنوع منها 86 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و132 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخري .

ضبط 1000 عبوة دهانات منتهية الصلاحية

وأضاف " الجمال " أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها ، تحرير محضر ضد أحد أصحاب المحلات التجارية بمركز شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها (1000) عبوة دهانات منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام ، كما تم تحرير محضر جنح مركز أشمون ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية لحيازته كمية قدرها (1) طن دقيق فاخر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من الأسعار المتداولة في الأسواق .

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

محافظ المنوفية يشد علي التنسيق في الحملات التموينية

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين .