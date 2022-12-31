إعدام 120 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية بسوهاج

ضبطت حملة مكبرة لمديرية الطب البيطري، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة سوهاج، ومباحث التموين، 120 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى أحد الجزارين بقرية شطورة بمركز طهطا، وذلك استجابة لشكوى وردت للهيئة القومية لسلامة الغذاء من أحد المواطنين بتضررهم من جزار في القرية يذبح المواشي المريضة.

إعدام 120 كيلو لحوم فاسدة

وأفادت «سلامة الغذاء» بسوهاج بضبط 100 كيلو لحوم مجهولة المصدر، ولا تحمل أي أختام، فضلا عن كمية من الأحشاء تنبعث منها رائحة كريهة ويبدو عليها علامات تغير في الخواص، تزن 20 كيلو، وتهالك وعدم نظافة أدوات التقطيع لدى الجزار وعدم وجود مصدر للمياه، بما يمثل خطورة على سلامة المنتج.

وقامت الحملة بإعدام المضبوطات وتحرير محضر جنح رقم 10653 لسنة 2022 بقسم شرطة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التعرف على اللحوم الفاسدة

وأوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير مجازر سوهاج، لـ«الوطن»، أنه يمكن للمواطنين معرفة صلاحية اللحوم البلدي من خلال متابعة لونها ورائحتها، فلا تحمل بقع خضراء أو بنية اللون، وعند الضغط عليها تكون المسام متماسكة وليست مهترئة، ولا تترك أثرا لزجا على الأصابع.