سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية تزامنا مع نهاية رأس السنة «صور»

سقطت أمطار متوسطة مع عصر اليوم الثلاثاء، على عدد من مناطق الإسكندرية، بعد تحسن نسبي في الطقس منذ مساء أمس الأول عما كان عليه الوضع خلال الأسبوع الماضي، وذلك في نهاية نوة رأس السنة وبدء نوة عيد الميلاد المجيد.

وتبع أمطار الإسكندرية اليوم، تحذيرات من قبل محافظة الإسكندرية للمواطنين بضرورة توخي الحذر عند النزول في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة حدة الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

التعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم

وقال المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن الإسكندرية قد شهدت سقوط أمطار من بين خفيفة إلى متوسطة على أحياء المنتزه ثان والمتنزه أول والعامرية لمدة دقائق قليلة، لافتا إلى أنه تم التعامل معها والتأكد من عمليات تصريف المياه بشكل سريع وعدم حدوث أي إعاقة مرورية.

زيادة حدة الأمطار على الإسكندرية اليوم

وأضاف «نافع» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك الأعمال تتم وفقا للعمل بنظام حالة الطوارئ في الشركة، بعد صدور تقرير من هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم، مؤكداً على الاستعداد الكامل من قبل الشركة.

تكثيف أعمال التطهير مع أمطار الإسكندرية

وأكد أنه يُجرى تكثيف أعمال التطهير قبل وأثناء وبعد سقوط الأمطار لرفع المخلفات التي تجرفها مياه الأمطار للشنايش، إضافة إلى المرور على المناطق التي شهدت سقوط أمطار الإسكندرية اليوم لرصد أي تجمع مياه قبل الإبلاغ عنها والتعامل معها.