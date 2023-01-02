طقس الإسكندرية اليوم.. توقعات بسقوط أمطار غزيرة وانخفاض درجة الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الإسكندرية اليوم غائما، مائلا للبرودة في الصباح الباكر وأول الليل، وسجلت درجات الحرارة العظمى 19 مئوية، والصغرى 15، مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة على مدار الساعات المقبلة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة 60%.

طقس الإسكندرية اليوم

وتشير التوقعات إلى أن طقس الإسكندرية سيشهد غيوما جزئية وشبورة مائية خلال الأيام المقبلة، وستبلغ سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة، وسيكون اتجاهها شمالية شرقية.

وبحسب التوقعات، فإن ارتفاع الموج يتراوح بين 2 إلى 2.5 متر في البحر المتوسط، ونسبة الرطوبة من 50 إلى 85%، فيما استمرت حركة الملاحة البحرية.

سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية

وشهد طقس محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها، كما نشرت شركة مياه الصرف الصحي بالمحافظة معدات داخل الشوراع والميادين، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة.