احترس من طقس الإسكندرية غدا ثاني أيام السنة.. أمطار رعدية بنسبة 60%

يشهد طقس الإسكندرية غدا الاثنين، ثاني أيام العام الجديد 2023، أمطار غزيرة بنسبة 60%، وتصل إلى رعدية في بعض الأحيان، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي تشير إلى أجواء شتوية شديدة البرودة، وتعد ذروة نوة رأس السنة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على سواحل الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا.

أجواء باردة في رابع أيام نوة رأس السنة

وتعيش عروس البحر الابيض المتوسط أجواء باردة بسبب انخفاض درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية خلال اليوم الثاني من العام الجديد، مع توجيه نصائح من محافظة الإسكندرية بضرورة أخذ الحذر وارتداء ملابس ثقيلة في رابع أيام نوة رأس السنة التي تضرب عروس البحر الابيض المتوسط.

طوارئ مع ثاني أيام السنة بسبب طقس الإسكندرية

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدا الاثنين يشهد أمطارا متوسطة في أول أيام العام الجديد تزداد مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة بنسبة حدث 60% تقريباً، ما تبعه إعلان شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ لرفع أي تراكمات مياه مع تحذير بعدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى.

طقس الإسكندرية ممطر في ثاني أيام 2023

ويشهد طقس الإسكندرية في ثاني أيام 2023، انخفاض درجات الحرارة حيث العظمى تسجل 19 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، مع سرعة رياح 45 كيلو متر في الساعة، الأمر الذي يتبعه ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة وتواجه المياه في حال النزول بسبب الطقس البارد والممطر.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية غدا

ويستمر ارتفاع أمواج الإسكندرية غدا رابع أيام نوة رأس السنة اليوم، حيث تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 متر، ما يتبعه تحذير من نزول المياه واقتصار احتفالات الكريسماس على الجلوس على الشواطئ بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.