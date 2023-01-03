إصابة محافظ المنيا بوعكة صحية ونقله للمستشفى

أصيب اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا، بوعكة صحية وجرى نقله على إثرها للمستشفى الجامعي، إذ يخضع للرعاية الطبية، وأكدت مصادر طبية أن حالته مستقرة وجيدة، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول طبيعة إصابته.

«القاضي» اعتاد تفقد المشروعات القومية

واعتاد «القاضي»، مباشرة عمله على مدار اليوم، إذ يجري جولات ميدانية بشكل مستمر ويتابع الأسواق والسلع في مختلف المراكز والمدن، ويتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة إضافة إلى حضوره الاجتماعات، ويتواجد في مكتبه من الساعة الـ9 صباحًا، وحتى 11 مساءً وقد يمتد وجوده في مبني الديوان العام حتى الواحدة صباحًا.

وكان آخر ظهور اجتماع حضره صباح الأحد الماضي داخل الديوان العام، ومن قبلها الجولة التفقدية التي أجراها للكنائس والمطرانيات لمتابعة التأمين عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية.

تولى محافظة المنيا في 2019

واللواء «القاضي» تولى محافظة المنيا، في 27 نوفمبر من عام 2019، وهو من أبناء مركز ديروط بأسيوط المتاخم لحدود المنيا جنوبًا، وقد فتح جميع ملفات المحافظة بعناية، قبل أن يشُرع في اتخاذ قرارا واحدا، ثم بدأت القرارات تتوالي من أجل مصلحة المواطنين وفي تقرير حديث نشرته الوطن قبل أيام اتخذ المحافظ أكثر من 30 قرارًا مهمًا في عام 2022.