حبس المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة في المنيا 4 أيام ذمة التحقيق

أدلى المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة في المنيا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، في واقعة تهديد إحدى السيدات لنشرها منشورات تنتقد فيها قتل وتعذيب الحيوانات الأليفة، وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة انتحال الصفة وطالبت سرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى مركز شرطة مغاغة في المنيا بلاغ من احدي السيدات بتضررها من احد الاشخاص قام بتهديها بصفته ضابط شرطة، بتلفيق قضايا لها لنشرها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد فيها قتل وتعذيب الحيونات.

بالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بالمنياقام بانتحال صفة ضابط شرطة لتهديدها، وبتقنين الإجراءات ضُبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عقب المحامي سمير عبد العظيم حول عقوبة انتحال الصفه قائلا إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وأضاف «عبد العظيم» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».