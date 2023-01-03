تحرير 20 مخالفة تموينية ورصف 10 شوارع بمدينة دير مواس في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف الحملات التموينية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، المحافظ، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية، سواء في التداول أو العرض؛ وللتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.

تفعيل الرقابة على المخابز البلدية

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية على المحلات والأسواق وتفعيل الرقابة على المخابز البلدي، في مجلس قروي تل بني عمران بدائرة المركز، بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس ومفتشي تموين مكتب تل بني عمران، وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا للمخابز المخالفة، جاءت بين: نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم إعلان، ونظافة، وعدم إعطاء بون، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية

كما واصلت الوحدات المحلية، جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

من جانبه، تابع عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، نسب التنفيذ بأعمال الرصف لشوارع المدينة، بواقع 10 شوارع وتفرعاتها شمال المدينة.