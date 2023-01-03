سقوط أمطار رعدية في الغردقة والمحافظة تعلن رفع درجة الاستعداد

شهدت مدينة الغردقة منذ قليل سقوط أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة، مصحوبة بالرعد مع تكاثف للسحب المحملة فوق سماء المدينة، مع حالة من عدم الاستقرار في الحوال الجوية منذ صباح اليوم الثلاثاء، بينما تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة بعدد من المدن.

تغيرات في الأحوال الجوية

وشهدت مدن جنوب البحر الأحمر سقوطً أمطار خفيفة على جنوب مرسي علم وحلايب وشلاتين، ولم تتأثر حركة الرحلات البحرية والأنشطة البحرية بالتغيرات في الأحوال الجوية ولم تصدر هيئة موانئ البحر الأحمر حتى الآن أي بيان عن توقف حركة الملاحة البحرية.

رفع درجة الاستعداد في البحر الأحمر

وأعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الأحوال الجوية و فتح خط ساخن مع كل مدينة والتواصل مع غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام محافظة البحر الأحمر على مدار 24 ساعة الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ مفاجئة.

ويسود مدن البحر الأحمر طقس بارد وتكاثف الغيوم والسحب وانخفاض درجات الحرارة و سقوط أمطار خفيفة على مدن الجنوب في حلايب وشلاتين، ولم تتأثر حركة الطرق والملاحة البحرية بأحوال الطقس اليوم وسط توقعات مركز تنبؤات الأحوال الجوية بطقس شديد البرودة خلال الأيام القادمة.