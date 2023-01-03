دويتو جديد بين مجد القاسم وأحمد عامر بعنوان «كلام كبار»

انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل دويتو غنائي جديد مع أحمد عامر، يحمل اسم «كلام كبار»، وهي من كلمات صلاح عطية، وتوزيع طه الحكيم، وإنتاج هاني فؤاد، ومن المقرر أنَّ يتمّ طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.

آخر أعمال مجد القاسم

وآخر أعمال مجد القاسم طرح مؤخرا أغنية «السيرة الذاتية» عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وأصدر مجد أيضًا عبر موقع يوتيوب خلال سبتمبر الماضي أغنيتي «كلام على العام» كلمات عادل سليم، وألحان عادل سليم ومحمد مصطفى، توزيع وميكس وماستر محمد طعمية، و«اللي يزعل يزعل»، كلمات رمضان محمد، وألحان كريم طارق، توزيع ومكساج مصطفى البوب.

مجد القاسم ومشروعاته الفنية الجديدة

وكان مجد القاسم قد أعلن في تصريحات صحفية مؤخراً، الانتهاء من إعداد وتجهيز 20 أغنية جديدة شارك في تلحين بعضها وتعاون مع ملحنين آخرين وطرح منها 4 أغنيات حققت ردود فعل إيجابية، مؤكّدًا أنَّ الأغاني الجديدة تنتمي إلى ألوان موسيقية مختلفة فلكورية وشعبية ورومانسية، بهدف التواصل مع الجمهور بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.