الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة بالجمهورية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تتأثر بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو من سطح الأرض مع انخفاض شديد في درجات الحرارة بطبقات الجو العليا مع انخفاض شديد بدرجات الحرارة بطبقات الجو العليا، مما يعمل على حالة من عدم الاستقرار، تؤدي لتراكم السحب وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على العديد من المناطق.

تستمر الأمطار اليوم على محافظة مطروح وتمتد لمحافظة الإسكندرية

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، على شاشة «dmc» أن خريطة الأمطار تبدأ من محافظة مطروح وهي أمطار غزيرة ورعدية، وتمتد لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة وخلال الساعات القادمة تمتد لمحافظة كفر الشيخ.

وتشهد محافظتا الإسكندرية والبحيرة أمطارًا ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية ويصاحبها بعض حبات البرد ببعض المناطق، وهذه الأمطار تمتد الساعات المقبلة لمحافظات جنوب الوجه البحري وستكون أمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة ومن الممكن أن تكون رعدية ببعض المناطق.

أمطار خفيفة مصحوبة ببعض البرق والرعد

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع تقدم ساعات النهار ودخول فترات المساء تبدأ الأمطار تؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى وتشمل القاهرة والجيزة والقليوبية وتمتد لمناطق من شمال الصعيد مثل بني سويف والفيوم والمنيا، وجميعها خفيفة ولكنها مصحوبة ببعض البرق والرعد، موضحة أن الأمطار تمتد لتشمل محافظة سيناء، حيث تكون الأمطار على سيناء أمطار رعدية نظرا للطبيعة الجغرافية هناك، مما قد يؤدي لتجمعات المياه بمحافظة سيناء بجانب المحافظات الشمالية.