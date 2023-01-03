طاقة النواب توافق على الترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن الغاز في شمال سيناء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، برئاسة حسام عوض الله، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول، لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018( ج.م.ع).

لجنة الطاقة بمجلس النواب

وأكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن استراتيجية الدولة تتجه لزيادة البحث والتنقيب من خلال التعاقد مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، خاصة بالمناطق البحرية والبحث بمناطق جديدة.

بينما أكد عمرو قطامي، عضو اللجنة، أهمية البحث والتنقيب خاصة عن الغاز، بمناطق جديدة بالتعاون مع شركات عالمية واستثمارات جديدة.