المنشآت الفندقية: زيادة بأعداد السياح الوافدين لشرم الشيخ خلال الصيف

قال سامح عبدالمنعم، عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا للتعاقدات والاتفاقات التي أبرمتها شركات السياحة والفنادق المصرية مع وكلاء السياحة الأجنبية، وبالإشارة إلى زيادة معدلات الطلب على زيارة شرم الشيخ خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن أعداد السياح الوافدين إلى شرم الشيخ خلال الموسم السياحى الصيفى المقبل سيكون مرتفعا للغاية، لافتا إلى أن موسم الصيف يبدأ من شهر أبريل وحتى نهاية شهر سبتمبر.

وأضاف عبدالمنعم، لـ«الوطن»، أن فنادق شرم الشيخ تلقت خلال الأسابيع الماضية طلبات كثيرة من وكلاء السياحة الأجانب بخصوص تنظيم رحلات سياحية إلى المدينة خلال شهور الصيف، لافتا إلى أن شركات السياحة الإيطالية هي الأعلى طلبا في تنظيم رحلات للمدينة خلال الموسم السياحى الصيفي، موضحا أن الفنادق مستعدة بشكل جدي لاستقبال أي أعداد من السياح خلال الفترة المقبلة.

إيطاليا وبريطانيا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى شرم الشيخ حاليا

وأشار عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء إلى أن الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى شرم الشيخ ستبدأ في الارتفاع بداية من شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن إيطاليا وبريطانيا سيكونان فرسي الرهان للسياحة بشرم الشيخ خلال فصل الصيف المقبل، موضحا أنه حال انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية قريبا فإن أعداد السياح الوافدين من الدولتين لزيارة شرم الشيخ ستتضاعف بشكل كبير خلال فصل الصيف المقبل.

الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا وأوكرانيا

وأوضح عبدالمنعم أن روسيا وأوكرانيا وقبل اندلاع الحرب بينهما فبراير من العام الماضي كانتا على رأس الدول التي ترسل السياح إلى شرم الشيخ، وتابع «أعداد السياح الذين ستستقبلها شرم الشيخ من مختلف دول العالم هذا العام ستكون أعلى من نظيرتها العام الماضى إذا ما سارت الأمور وفقا لمسارها الطبيعي».