وزير التموين: لا عودة للتسعيرة الجبرية.. ونحرص على استكمال الإصلاح الاقتصادي

رفض الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة، المطالبات بعودة التسعيرة الجبرية، متابعا: «حينما اتجهت الحكومة للتسعير، تلف سوق الأرز، ومن مسؤوليتي لا يوجد معنى للتسعير الجبري ولن نعود للستينيات ولن نتذكر حكومة الرئيس الراحل أنور السادات في وقت الحرب لأننا لسنا في وقت حرب وحكومة الحرب لها قواعد أخرى».

وأشار الدكتور على مصيلحي، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة خلال مواجهة مصر للإرهاب على تستكمل إجراء الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور المصري أو القوانين تنظم عملية التسعير الجبري للسلع.

حق وزير التموين في تسعير السلع

وقال خلال رده على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من الأعضاء لوزارة التموين والتجارة الداخلية: «قانون منع الممارسات الاحتكارية ينص في إحدى مواده على حق وزير التموين في تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معينة، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه».

وأوضح أنه استخدم هذة المادة في 2017، وذلك لمواجهة أزمة السكر التي عانت منها البلاد خلال تلك الفترة.