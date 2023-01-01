نيكول سابا تشعل الأجواء بأغنياتها في حفل بالقاهرة

أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، حفلا غنائيا كبيرا في القاهرة بأحد الفنادق الكبرى، وسط حضور كبير احتفالا بالعام الجديد 2023.

نيكول سابا تشدو الصورة «سيلفي» و«التوتو ني»

نيكول سابا صعدت على خشبة المسرح، على نغمات أغنية «سمك القرش»، وأكملت الحفل بتقديم أغنيات «براحتي، التوتو ني، قررت، صورة سيلفي، والجو حلو، بالإضافة إلى يا واد يا تقيل للفنانة الراحلة سعاد حسني، وحرمت أحبك للفنانة وردة، وسهر الليالي للفنانة اللبنانية فيروز وبنت السلطان».

نيكول سابا تستقبل العام الجديد في القاهرة

وحلت نيكول سابا مؤخرا ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، وكشفت أن أهم مرحلة في حياتها هي مشاركتها مع الزعيم عادل إمام في فيلم «التجربة الدنماركية»، موجهة رسالة للزعيم، قائلة: «بحيي زعيم قلبي بعد إذن جوزي اللي بيعرف عادل إمام قد إيه بيعني لي، وعايزة أقوله ربنا يطول عمرك ويبعد عنك أي شائعة وتعيش دايمًا مرتاح أنت واللي يحبوك، واللي محوطينك ويبعد عنك أي شائعة ويخليك بصحتك يارب وبحبك جدًا».