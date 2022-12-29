لأول مرة.. لطيفة تشارك في موسم الرياض وتشدو مع زياد الرحباني

تشارك الفنانة لطيفة لأول مرة في موسم الرياض، الذي تنظمه تحت إشراف هيئة الترفية، وذلك في الحفل الكبير والاستثنائي والذي يجمع نخبة من أهم الفنانين العرب في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

لطيفة تشدو في موسم الرياض

وكشفت لطيفة عن تفاصيل الحفل خلال تغريدة عبر موقع التغريدات تويتر، قائلة: الرياض تجمعنا، سعيدة من كل قلبي أني هبتدي سنة جديدة مع جمهوري الغالي في المملكة العربية السعودية، وبقدر سعادتي أتمنى أن نسعد جمهورنا في هذه الليلة العظيمة التاريخية التي تجمع كم كبير من النجوم.

لطيفة: سأقدم البوم مع زياد الرحباني

أضافت لطيفة: أتمنى نقضي ليلة سعيدة ونبدأ سنة جديدة كلها حب وازدهار وأمان للمملكة العربية السعودية وللعالم العربي والإنسانية جمعاء، كل سنة وأنتم طيبين ومنتظرينكم.

وأطلقت لطيفة منذ ايام كليب أغنية ملحوقة كهدية منها لجمهورها احتفالا بالعام الجديد 2023، كما وعدتهم بتسجيل أغنيات جديدة واستعدادها لتقديم البوم غنائي مع الموسيقار الكبير زياد الرحباني في ألبوم جديد سيكون مفاجأة للجمهور، خاصة بعد نجاحهما معا في التجربة السابقة.