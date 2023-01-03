أسعار تذاكر حفل محمد حماقي في موسم الرياض.. تصل لـ10 آلاف جنيه

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي جديد في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، وذلك يوم الجمعة المقبل 6 يناير، على مسرح «أبو بكر سالم»، ويشاركه الحفل مغني الراب الشهير دابيبي، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وتأتي أسعار حفل محمد حماقي في موسم الرياض، في 3 فئات تبدأ بـ 330 ريالا سعوديا، وتصل لـ 1.500 ريال سعودي وفقا للموقع الرسمي للحجز:

- فئة «C» يبلع سعرها 330 ريال سعودي، ما يوازي 2171 جنيها مصريا.

- فئة «B» يبلغ سعرها 450 ريال سعودي، ما يوازي 2961 جنيها مصريا.

- الفئة الذهبية يبلغ سعرها 1.500 ريال سعودي، ما يوازي 9870 جنيها مصريا.

شروط حصور حفل محمد حماقي في موسم الرياض

ووضعت الشركة المنظمة للحفل، عددا من الشروط التي يجب على الحضور الالتزام بها، أبرزها منع الدخول لمن هم أقل من 12 عاما، يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى مكان إقامة الاحتفالية، وللجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.

محمد حماقي يكشف أسرارا عن حياته في «صاحبة السعادة»

وكان الفنان محمد حماقي ضيف برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة «DMC»، في ليلة رأس العام الجديد، وتحدث خلال الحلقة عن عدد من الأسرار والكواليس في حياته الفنية والشخصية التي يكشف عنها للمرة الأولى. ومن ضمن الموضوعات التي تطرق لها انفصاله عن زوجته وعودتهما معا مرة أخرى بعد عامين من الانفصال، كما روى تفاصيل آخر لقاء جمعه بوالده قبل ساعات من رحيله، والتي يصفها بأصعب الفترات في حياته.