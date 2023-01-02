«دياب» يتألق في حفل رأس السنة بحضور جماهيري كبير

أحيا النجم دياب حفلا غنائيا كبيرا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة احتفالا بالعام الجديد 2023 وسط حضور جماهيري غفير.

دياب قدم باقة من أشهر أغنياته

قدم دياب خلال الحفل عددا كبيرا من أهم وأشهر أغنياته التي اشتهر بها خلال مسيرته الفنية والغنائية.

تفاعلت الجماهير في الحفل مع أغنيات دياب بشدة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

دياب بطل حكاية «في التاكسي»

يذكر أن دياب بطل الحكاية الأولى من مسلسل كل أسبوع حكاية وهي حكاية «في التاكسي»، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، المسلسل من بطولة دياب، وأيتن عامر، وصلاح عبدالله، وجميل برسوم، وصبري عبدالمنعم، ولطيفة فهمي، ومحمد علي رزق، ورشا سامي، ومحمد كيلاني، وكارولين عزمي، ومونيكا الفونس، وهنا يسري، وهشام الشاذلي، ونضال الشافعي، ونجلاء بدر، وإنجي شرفً ودعاء الحكم، وأحمد بسيم.

ويعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، وفي الحادية عشرة مساء على قناة CBC دراما.