«هادي فالنتاين» تكشف 3 مواهب جديدة لـ أحمد عز.. الارتجال أبرزها

نجاح جماهيري كبير تحققه عروض مسرحية «هادي فالنتاين» للمخرج محمد محمدي، بطولة الفنان أحمد عز، بموسم الرياض الترفيهي، إذ رفعت العروض التي يحتضنها مسرح محمد العلي شعار «كاملة العدد»، قبل انطلاقها بيومين.

وجاء توافد الجمهور على المسرحية بكثافة، انطلاقاً من ثقتهم في اختيارات عز بعد عرض أولى مسرحياته «علاء الدين» هناك قبل 3 أعوام، التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الأعمار والفئات.

وكشفت عروض «هادي فالنتاين» التي حضرت «الوطن» إحداها بمدينة الرياض، عن مواهب جديدة أظهرها أحمد عز على خشبة المسرح، منها الغناء، بعد تقديمه لأغنية بصوته من دون الاستعانة بتقنية «بلاي باك» وما إلى ذلك، إذ أشاد الجمهور بصوته، وصاحت إحدى السيدات قائلة: «لازم تغني يا عز.. صوتك حلو اوي».

موهبة التقليد كانت ثاني المواهب التي تجلت واضحة عند أحمد عز، حيث قلد واحدة من الشخصيات التي قدمها النجم محمد سعد في أفلامه، وذلك في إحدى اللقطات التي استغل عز فيها تشابه الملامح الشكلية للشخصية التي يجسدها مع ما قدمه سعد في فيلمه، لينجح بطل «هادي فالنتاين» في تجسيدها.

أحمد عز يداعب الجمهور في «هادي فالنتاين»

ورغم خلو مسيرة أحمد عز من التجارب المسرحية، باستثناء مسرحية «علاء الدين»، لكنه اكتسب خبرات كبيرة من هذه المسرحية التي جعلته ملمًا بقواعد المسرح كل في «هادي فالنتاين»، ومنها موهبة الارتجال التي استغلها بخلق حالة تواصل بينه وبين الجمهور، إذ داعب الكثير منهم على مدار عرض المسرحية.

كما تجلت هذه الموهبة واضحة، في مشاهد جمعت بين عز وسيد رجب، شيماء سيف ومصطفى غريب، وكذلك بعض الوجوه الجديدة، حيث حرص بطل المسرحية، على دعم ممثلين شابين بالارتجال معهما، لإعطاء مساحة لهما لإبراز موهبتهما.

صناع مسرحية «هادي فالنتاين»

مسرحية «هادي فالنتاين»، بطولة أحمد عز، تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، إنتاج آلاء الغزالي وتأليف وإخراج محمد محمدي.