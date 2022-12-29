أحمد عز: «هادي فلانتين» مسرحية كوميدية.. وموسم الرياض يتطور للأفضل

عقد منذ قليل، المؤتمر الصحفي لمسرحية «هادي فلانتين»، للمخرج محمد محمدي، وبطولة الفنان أحمد عز، اليوم الخميس، بالمملكة العربية السعودية، قبل انطلاق العرض بدءا من الغد ولمدة 5 أيام متتالية.

وحضر المؤتمر كل من أحمد عز، سيد رجب، تارا عماد، شيماء سيف، مصطفى غريب، المنتجة آلاء الغزالي، والمخرج والمؤلف محمد محمدي.

أحمد عز: أتمنى أن تلقى المسرحية إعجاب الجمهور

وأعرب أحمد عز عن سعادته بوجوده في موسم الرياض الذي يتطور من عام لآخر، مؤكدا أنه يتمنى أن تلقى المسرحية إعجاب الجمهور السعودي والعربي، والتي تدور أحداثها في إطار كوميدي.

وأكد أن ما جذبه لمسرحية هادي فلانتين كان اختلافها عن مسرحية علاء الدين، التي كانت أولى تجاربه في عالم المسرح، لافتاً إلى أنه أعجب بالنص الذي دوما ما يجذبه نحو أي عمل فني، بحسب قوله.

أحمد عز يشكر الجمهور السعودي على حسن الاستقبال

وشكر أحمد عز الجمهور السعودي على حسن استقبالهم له، مؤكداً أنه يسعد بوجوده في السعودية دوما، حيث سبق وعرض مسرحية علاء الدين في مدينة الرياض، كما عُرضت عدد من أفلامه هناك.