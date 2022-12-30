«كامل العدد».. نفاذ تذاكر مسرحية «هادي فلانتين» لـ أحمد عز بموسم الرياض

أعلنت الصفحة الرسمية لموسم «الرياض» الترفيهي عن نفاذ تذاكر مسرحية "هادي فلانتين" للمخرج محمد محمدي، وبطولة النجم أحمد عز، بالكامل، قبل انطلاق أولى عروضها، مساء اليوم الجمعة، على مسرح محمد العلي، والمقرر استمرارها حتى يوم الثلاثاء المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

ووصل أحمد عز إلى الرياض، أمس الأول الأربعاء، رفقة أبطال المسرحية، وعقدوا موتمراً صحفياً، أمس الخميس؛ للكشف عن تفاصيل المسرحية وخطوطها العامة، حيث تدور أحداثها في إطار كوميدي.

أحمد عز: مسرحية «هادي فلانتين» مختلفة عن «علاء الدين»

وأكد أحمد عز، أنّه تحمس لخوض هذه المسرحية لاختلافها عن تجربة مسرحية «علاء الدين» التي سبق وعرضها في المملكة العربية السعودية قبل انطلاق عروضها في مصر على مسرح «كايرو شو» بمدينة السادس من أكتوبر، وحققت المسرحية حينها نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وأعرب عز عن سعادته بوجوده في موسم الرياض الترفيهي الذي يشهد تطوراً كبيراً من عام لآخر، بحسب قوله.

صناع مسرحية «هادي فلانتين»

مسرحية «هادي فلانتين»من إنتاج آلاء الغزالي، وبطولة أحمد عز، تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب وكوكبة من النجوم.