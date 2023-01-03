طالب «طب بنها» لحق بوالدته بعد وفاتها بـ50 يوما: مات في حادث موتوسيكل

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية «السيفا» بمركز طوخ في محافظة القليوبية، إثر إعلان وفاة أحمد إبراهيم حظ، الطالب بكلية الطب البشري بجامعة بنها، بسبب مضاعفات إصابته في حادث تصادم دراجة نارية بمحيط مسكنه منذ عدة أيام.

ودخل الطالب العناية المركزة في مستشفى بنها الجامعي، وأُعلن وفاته اليوم وسط حزن كبير من زملائه وأصدقائه وأهالي القرية، خاصة أنه لحق بوالدته المُعلمة هدى الجوهري، والتي كانت تعمل في مدرسة بقرية برشوم بدائرة مركز طوخ، وتوفت منذ 50 يوما، وجرى وداعها في مشهد مهيب، ورفع طلابها لافتات مُعبرة عن حزنهم لفراقها.

معلومات عن فقيد كلية طب بنها

وتستعرض «الوطن» معلومات عن الطالب الفقيد، وفقا لما كشف عنها أصدقاؤه وأقاربه، وكذلك تحريات وتحقيقات المباحث في واقعة التصادم التي تسببت في رحيله، كالآتي:

- طالب في الفرقة الراعبة بكلية الطب البشري جامعة بنها.

- كان يسعى للتخصص في مجال الأمراض الباطنة.

- والدته هي هدى الجوهري، وكانت مدرسة في درسة برشوم الثانوية، ورحلت إثر مرضها منذ 50 يوما، وكان وداعها حزينا.

- الراحل كان يحب لعبة الشطرنج، وكان يشارك في مسابقات خاصة بها «أون لاين».

- أصيب في حادث تصادم بمحيط مسكنه بطوخ أثناء ركوب دراجة نارية.

- مكث في مستشفى بنها الجامعي 5 أيام بعد الحادث قبل إعلان وفاته اليوم.

- نعى والدته برثاء حزين على «فيسبوك»، وكتب «اللهم شفع فيها مرضها فاللهمّ إنّها صبرت على البلاء فلم تجزع، فامنحها درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل "إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب».

تفاصيل وفاة طالب طب بنها في حادث تصادم

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية على طريق طوخ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة أحمد إبراهيم حظ، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة بنها، وجرى احتجازه بالعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعى، إلا أنه توفى اليوم بعد احتجازه 5 أيام بالمستشفى.