تفاصيل مصرع عريس طوخ في يوم خطوبته.. وحيد والديه ووالده رُزق به بعد زيجتين

حالة من الحزن والأسى سيطرت على أسرة الشاب أحمد محمد شحات، والمعروف بـ«عريس طوخ»، والذي لقي مصرعه أمس في حادث تصادم على الطريق الزراعي أثناء عودته مع خطيبته من «كوافير» بمدينة بنها، للاحتفال بحفل الشبكة، تمهيدا للزواج.

وتحول الفرح إلى مأتم، بعدما لقي الشاب الذي يبلغ من العمر 23 عاما مصرعه في حادث تصادم بين سيارة الزفة وسيارة أخرى، ما تسبب في اصطدام سيارة الضحية بعمود إنارة، وإصابته وإصابة مرافقيه، ومنهم العروس التي أصيب بكدمات بسيطة وتم نقلها للمنزل.

حفل الخطوبة والفرح انقلب لمأتم بعد وفاة عريس طوخ

وفي عزبة «فرجاني» بقرية «الحصة» في مركز طوخ، شيّع الأهالي جثمان الراحل فجر اليوم وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع، والذين أشاروا إلى أن الراحل عمره 23 سنة، ويعمل نقاشا بعد تخرجه من دبلوم الصنايع، وكان على موعد أمس مع حفل خطبته على إحدى فتيات القرية، لكن لم يمهله القدر، وتحول مكان الفرح والخطوبة والشبكة إلى سرادق عزاء خاص به.

تفاصيل مصرع عريس طوخ في تصادم قبيل حفل خطوبته

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقليوبية، أن الفقيد هو وحيد والديه، وأن والده رُزق به بعد زيجتين لم ينجب خلالهما على مدار 30 عاما، وفي الزيجة الثالثة رُزق بابنه «أحمد»، لافتة إلى أن الحادث وقع على الطريق الزراعي أثناء عودته من بنها إلى طوخ للاحتفال بخطوبته لتصطدم بسيارة الزفة سيارة مجهولة من الخلف تدفعها للاصطدام بعمود إنارة، مما تسبب في وفاة الراحل وإصابة اثنين آخرين وخطيبته التي أصيبت بكدمات وسحجات ولم يتم نقلها للمستشفى.

واتشحت عزبة فرجاني بالسواد حزنا على الفقيد، والذي صرحت النيابة بدفن جثمانه، وأجريت مراسم الدفن في القرية فجر اليوم وسط حالة من الحزن.