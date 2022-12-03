تفاصيل حادث طريق طوخ.. عريس وحيد والديه ذهب لحفل خطبته وعاد في كفنه

كشفت تحريات حادث التصادم الذي أسفر عن مصرع عريس خلال عودته من حفل خطبته، أن المتوفى من إحدى قرى طوخ وهو وحيد والديه رُزقا به بعد سنوات طويلة حُرما فيها من الإنجاب ليلقى مصرعه في حادث تصادم خلال عودته من حفل خطبته.

تفاصيل تصادم عريس القليوبية

وتعطلت حركة الطريق الزراعي بنها القاهرة في طوخ بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود كهرباء، ما أدى إلى مصرع شاب وإصابة آخرين اثناء عودة الشاب ومرافقيه من حفل خطبة، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن جثة العريس والاستعلام عن حالة المصابين .

بلاغ بحادث التصادم

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بعامود كهرباء اتجاه مدينة بنها بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بزمام مدينة طوخ.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتان إسعاف، وتبين أن سبب وقوع الحادث تصادم أحد اطارات سيارة ملاكي واصطدمت بعامود كهرباء يمين الطريق، ونتج عنه مصرع «أ . م . س» 23 سنة، وإصابة «ن . م . ش» و«محمد . ع . س» وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي والجثة إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها، وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.