مات يوم خطوبته.. معلومات عن عريس طوخ «وحيد والديه»: الفرح تحول إلى عزاء

أحمد شحات شاب 23 عاما، تحول فرحه وخطوبته في منطقة عزبة فرجاني مركز طوخ بمحافظة القليوبية، إلى سرادق عزاء، إذ وقف عمه وأقاربه يتلقون واجب العزاء فيه، بعد أن راح ضحية حادث تصادم أمس، أثناء عودته وعروسه وصديقيه من بنها إلى طوخ على الطريق الزراعي، ليلقى مصرعه وتصاب عروسه ومرافقيه، ويطلق عليه الأهالي «عريس طوخ»، إذ ودع المئات من الأهالي الراحل في مشهد جنائزي مهيب فجر اليوم، عقب التصريح بدفن جثته بعد مناظرة مفتش الصحة الجثمان.

«الوطن» تستعرض معلومات مثرة عن الراحل عريس طوخ، الذي مات أثناء الذهاب لحفل خطوبته في حادث مروع علي الطريق الزراعي في اتجاه بنها، وأصيبت عروسه وصديقيه، وتم نقل الصديقين للمستشفى، والعروس نظرا لإصابتها البسيطة، تم نقلها للمنزل في حالة صدمة لفقدان عريسها ليلة الخطوبة.

معلومات عن عريس طوخ الراحل وحيد والديه

وفق المعلومات التي كشفتها تحريات مباحث القليوبية في الواقعة مصرع عريس طوخ ومحضر الشرطة من واقع أقوال شهود العيان وأقارب الراحل، تبين المعلومات التالية:

- العريس أحمد شحات 23 عاما من عزبة فرجاني مركز طوخ في محافظة القليوبية.

- الراحل يعمل نقاش وحاصل على دبلوم صنايع

- وحيد والديه ورزق به والده في سن الـ50 بعد زيجتين لم ينجب فيهما.

- كان وقت الحادث عائدا من بنها بصحبة عروسه من الكوافير، للاحتفال بالخطوبة والشبكة بالقرية، لكن التصادم أودى بحياته.

- عروس الراحل إصيبت في الحادث بإصابات بسيطة.

- موقع الفرح والخطوبة في كوشة بالشارع، أمام منزل عمه والعائلة، تحول لسرداق عزاء في العريس الراحل.

- روى شهود العيان في محضر الشرطة، أن سيارة مجهولة اصطدمت بسيارة زفة عريس طوخ من الخلف، فاندفعت السيارة نحو عامود إنارة، وإصيب 2 من مرافقيه «صديقيه»، وعروسه.

- الراحل محبوب في قريته وبين الأهالي، ويطلقون عليه لقب المكافح، لأنه تخرج في التعليم ولم ينتظر الوظيفة، وعمل نقاشا.

- خطوبته كانت أمس، لإحدى فتيات القرية، وسبق الحادث، تصويرهما «فوتوسيشن» ببنها، بعد خروجها من الكوافير.

تفاصيل مصرع عريس طوخ

كانت جهات التحقيق في مركز طوخ، صرحت بدفن جثة شاب 23 عاما، المعروف إعلاميا بـ«عريس طوخ»، الذي لقى مصرعه إثر حادث تصادم أثناء عودته بعروسه من الكوافير ببنها، لحفل خطوبته الذي أقامته أسرته له في منطقة عزبة فرجاني بطوخ، لتتحول الكوشة إلى سرادق عزاء في نفس الشارع، كما قررت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين، وطلب تحريات المباحث حول الحادث.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، حزنا على الشاب الذي لقى مصرعه ليلة حفل خطبته، واصفين إياه بـ«عريس الجنة».

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد، وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة اتجاه مدينة بنها بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، بزمام مدينة طوخ، إثر إصطدام سيارة مجهولة بها من الخلف.

بالفحص تبين أن سبب وقوع الحادث، اصطدام سيارة مجهولة بسيارة المجني عليه من الخلف، لتصطدم بعامود إنارة ما أسفر عن مصرع «أ حمد محمد شحات» 23 سنة، وإصابة «نور. م. ش» و«محمد. ع. س»، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها، وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.