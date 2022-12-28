وزير التموين: بدء معارض «أهلا رمضان» من يناير حتى نهاية الشهر المبارك

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء معارض «أهلا رمضان» هذا العام، بداية من الشهر المقبل، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة.

موعد انطلاق معارض «أهلا رمضان»

وأشار «المصيلحي» إلى أن معارض «أهلا رمضان» سوف تنطلق بداية من يناير المقبل، بكل المحافظات، وستستمر لنهاية شهر رمضان.

وأضاف وزير التموين، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد حسنين، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد مهدي، مستشار الوزير للرقابة والتوزيع، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من أعضاء اتحادي الغرف التجارية والصناعات والموردين والمنتجين والمصنعين، وأصحاب السلاسل التجارية وشركات السلع الغذائية.

وزير التموين: الإفراجات الجمركية هدفها توفير السلع

وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن الافراجات الجمركية التى أقرتها الدولة مؤخرا هدفها هو توفير السلع، وكذلك مستلزمات الإنتاج، مطالبا رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات بضرورة إنشاء ما لا يقل عن 5 معارض بكل محافظة كحد أدنى، وكذلك إنشاء ركن بكل سلسلة تجارية لسلع «أهلا رمضان» وتثبيت أسعار عدد من السلع أيضا، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين لتوفير الأماكن الخاصة بالمعارض دون تكلفة على العارضين.

من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه تم عقد اجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية والمصنعين لزيادة المعروض من السلع والمنتجات، لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن الدولة اتخذت التدابير كافة اللازمة لخروج السلع من الموانئ ومستلزمات الإنتاج أيضًا.

طرح السلع للمواطنين بسعر عادل

وطالب وزير التجارة والصناعة، بطرح السلع للمواطنين بسعر عادل، مشيرا إلى أن التنافسية هي من ستخلق هذا السعر العادل للمواطنين، موضحا أنه تم إعداد الدراسات اللازمة مع الغرف التجارية والمحافظين لاختيار الأماكن المناسبة بكل محافظة، لتنتشر تلك المعارض بكل أرجاء المحافظات.

واستمع وزيرا التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة، لطلبات الحاضرين، مع وعد بتذليل كل العقبات أمامهم.

وشدد وزير التموين على أن الكل وجب علية التكاتف لصالح المواطن، وتوفير السلع له بسعر عادل خلال الفترة المقبلة، مع أهمية تحديد اماكن الشوادر والمعارض وتوقيتات العمل، وتحديد الاحتياجات اللازمة للعاملين كافة بقطاع الصناعات الغذائية، لتلبية احتياجات المستهلكين.