عاجل.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة نصف نقل وميكروباص بالإسكندرية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نصف نقل وميكروباص على الطريق الدائري شرق الإسكندرية، وذلك بسبب سقوط الأمطار التي تشهدها المحافظة، حيث انزلقت إحدى السيارتين ووقع الحادث.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، بوقوع حادث مروري على أول الطريق الزراعي، شرقي المحافظة ووجود مصابين.

إصابة 4 أشخاص

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وقوات إدارة المرور، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث وتبين صحة البلاغ وإصابة 4 أشخاص بسبب الحادث وتوقف الحركة المرورية.

وتبين من المعاينة، أنه أثناء سير سيارة نصف نقل على الطريق الدائري اصطدمت بسيارة أجرة ميكروباص بأول الطريق الزراعي شرق الإسكندرية.

تحويلات مرورية بسبب حادث الإسكندرية

وعلى الفور، تدخلت وحدة التدخل السريع بشرطة المرور، وأجريت التحويلات المرورية اللازمة لحين رفع آثار الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية مباشرة التحقيق في الواقعة.