وزير التموين يكشف عن قانون جديد لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار

كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية، بما يساهم في ضبط الأسعار.

وزير التموين والتجارة الداخلية

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك تغيير جوهري فى طبيعة عمل الأجهزة الرقابية على السلع.

وقال: إن جهاز سلامة الغذاء، جهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، مسئولا عن مراقبة صلاحية السلع منذ قدومها من الجمارك.

وأكد أن أجهزة الحكم المحلي، هي المسؤولة عن المخازن غير المرخصة والأسواق العشوائية، قائلا: وعلى الرغم من ذلك، هناك مسئولية تضامنية من خلال تضافر الجهود لتشديد الرقابة على الأسواق.

مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء الرد على عددا من الأدوات الرقابية، التي تصل لنحو 158 أداة رقابية.