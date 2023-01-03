توزيع طن لحوم مجانا على 500 أسرة مسيحية أولى بالرعاية في الغربية 

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية احتفالية لتوزيع 1000 كيلو لحوم مجانا على غير القادرين بكنيسه الشهيدة رفقه بقرية سنباط، بمركز زفتى، وكنيسة السيده العذراء بقرية كفر سليمان عوض بمركز السنطة، وكنيسه الملاك ميخائيل بطنطا، وذلك احتفالا بمناسية العام الميلادى الجديد 2023.

وحضر كل من القمص اسحق سامى، كاهن كنيسة الشهيدة رفقة بزفتى، والقمص يعقوب سليم ، كاهن كنيسة السيده العذراء بالسنطة، والقمص بطرس كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بطنطا.

توزيع 1000 كيلو لحوم

وقال أحمد حمدى عبدالمتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، إنه تم توزيع 1000 كيلو لحوم على 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسيحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

مشروعات خيرية

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وذكر «شعبان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.