رئيس القطاع الديني يفتتح مسجد الشيخ خليفة بن حمد في الشرقية الجمعة المقبلة

يفتتح الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية مسجد الشيخ خليفة بن حمد البلوشي في محافظة الشرقية الجمعة المقبلة.

وقال الشاعر حمد سعيد خليفة البلوشي، نجل المتبرع ببناء المسجد، إن المسجد يقام على مساحة 500 م2 تخليدا لذكرى جده.

وأضاف أن بناء المسجد يأتى في إطار مساهمة دولة الإمارات العربية في بناء عدد من المساجد في دولة مصر الغالية، التي يراها القلب النابض للوطن العربي.

وأكد أن الهدف من بناء المسجد المشاركات المجتمعية المصرية الإمارتية، في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز جمهورية مصر العربية، للتيسير على المسلمين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

الجدير بالذكر، أن بناء المسجد يأتي في إطار مشروع آل حمد البلوشي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لعمارة وبناء المساجد والتي يقوم على تنفيذها الشيخ سعيد بن خليفة بن حمد البلوشي.