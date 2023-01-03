كلمات أغنية فريد الجديدة «نفس النهايات» (فيديو)

طرح المطرب فريد أحدث أعماله الغنائية، التي حملت عنوان نفس النهايات، وذلك على قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب تزامنًا مع احتفالات العام الجديد 2023.

الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تيام علي، توزيع تيام طارق وميكس وماستر جورج يعقوب.

كلمات أغنية نفس النهايات

«نفس النهايات .. عمالة تتعاد ..ماضي بيتكرر قدامي و بيعيد نفسو.. و كأن الجرح مفيش غيري اللي يحسو، نفس الموضوع .. قلبي الموجوع .. ولا حاجة اتعلق بيها غير لازم يفارقها .. احلام بتروح و سنين من عمري بتسرقها».

فريد حقق نجاحات كبرى بأغنية بأمارة إيه

وحقق فريد ردود أفعال إيجابية للغاية عقب طرحه البرومو التشويقى الخاص بالأغنية الجديدة عبر قناته بموقع يوتيوب، وانهالت عليه الإشادات من قبل متابعيه وجمهوره، الذي أصبح بالملايين بعدما تعدت أغنيته الأخيرة «بأمارة إيه» حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على المنصات المختلفة.

أغنية بأمارة إيه، كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام علي، توزيع تيام طارق وميكس وماستر مهاب أسامة.

وكان فريد قد طرح مؤخرًا أغنية بعد الفراق، التي تعدت نسب مشاهدتها المليون، وهي من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان تيام علي، توزيع تيام طارق، تسجيل وميكس وماستر جورج يعقوب، جيتار مصطفى نصر، تأليف وتريات مصطفى العطار وتنفيذ وتريات أحمد أشرف.