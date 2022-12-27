لأول مرة.. أوبريت «بساط الريح» في ذكرى فريد الأطرش بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الساعة 8 من مساء الخميس 29 ديسمبر، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، احتفالا بمرور 48 عاما على رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش.

ويقود الحفل المايسترو عبد الحميد عبد الغفار على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الموسيقار الكبير فريد الأطرش، ويبدأ الفاصل الأول من الحفل بمنوعات موسيقية لألحان الموسيقار الراحل، وتتضمن أغنيات «إن جيت للحق، وميكونش ده اللي اسمه الهوى» أداء الفنانة نعمة عصمت، و«الحياة حلوة ، وفوق غصنك يا ليمونة» أداء الفنان وائل أبو الفتوح.

أغاني ملك العود في ذكراه بأوبرا الإسكندرية

كما تؤدي الفنانة ياسمين إبراهيم أغنية «بقي عايز تنساني، يا حلاوتك يا جمالك»، ويؤدي الفنان أيمن مصطفى أغنية «الربيع».

وفي الفاصل الثاني من الحفل، يقدم عازف القانون الفنان علي الخبيري تقاسيم للحن «جميل جمال»، ثم يقدم الفنان أمير الرفاعي «يا حبايبي يا غاليين، وما انحرمش العمر، إديني ميعاد»، و«قابلني» أداء الفنانة سارة مجدي، و«ليالي الأنس» أداء الفنانة ندا غالب، و«أنا واللي بحبه» أداء الفنان وليد حيدر، ويختتم الحفل «بأوبريت بساط الريح» الذي يقدم للمرة الأولى، ويشارك فيه الفنانان ندى غالب ووليد حيدر.

«ملك العود» و«موسيقار الأزمان» ألقاب فريد الأطرش

يذكر أن الموسيقار فريد الأطرش لقب بـ«ملك العود» و«موسيقار الأزمان»، وقد وافته المنية في 26 ديسمبر من عام 1974، بعد أن ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي، حيث يعد من أعلام الفن في مصر والعالم العربي.

لحن «الأطرش» لكبار المطربين والمطربات، وقدم أكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحصل على أكثر من 17 وساما وقلادة من ملوك ورؤساء العالم، وكان آخرها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1970.