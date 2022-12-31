المطرب محمد فريد: طرح أغنية بأمارة إيه في الصيف كان مخاطرة كبيرة

قال المطرب محمد فريد، إن أغنية بإمارة مين، كانت من صناعة الشاعر مصطفى ناصر والملحن تيام علي والموزع تيام طارق، لافتًا إلى أنه فضل طرحها قبل أغنيتين أخرتين كان يجري إعدادهما كونها بسيطة وكلماتها قريبة من الجمهور.

وأضاف فريد في حوار مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه سجل أغنية بأمارة مين بفصل الشتاء وطرحها في الصيف الماضي، وهو ما كان مخاطرة كبيرة؛ إذ تتميز أغاني الصيف بالإيقاع السريع الذي يتضمن الفرح على عكس رتم الأغنية.

بأمارة مين تتصدر السوشيال ميديا

وتابع المطرب محمد فريد: «طرح أغنية بأمارة مين بعد شهر بدأ يعجب الناس، وابتدى الموضوع يكبر أكتر، بعد كده بقى في ترند وطن عربي، وكل الناس استخدموها على تطبيقات التيك توك والإنستجرام، وشوية كوميكس هزار وضحك وشوية جروح ونكد وشوية أفراح شعبي، الأغنية راحت في كذا اتجاه».