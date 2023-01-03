عاجل.. انقلاب سيارة محملة بالأخشاب بعد تصادمها بأتوبيس في الإسكندرية

تسبب سوء الأحوال الجوية في وقوع حادث مروري غرب الإسكندرية، حيث انقلبت سيارة نقل محملة بأخشاب عقب تصادمها بأتوبيس خاص، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية، ولم ترد أي أنباء عن سقوط إصابات أو خسائر في الأرواح.

يعود حادث الإسكندرية اليوم إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص وسيارة نقل تحمل أخشابا، ما أسفر عن انقلاب السيارة على الطريق وتعطل الحركة المرورية في اتجاه الكيلو 21 غرب الإسكندرية.

تفاصيل حادث الكيلو 21 غرب الإسكندرية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية، رفقة رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين صحة الحادث، الذي وقع بين أتوبيس خاص وسيارة نصف نقل تحمل أخشابا.

وأفادت المعاينة أن أتوبيس حمولة 28 راكبا اصطدم بسيارة نقل تقل أخشابا، ولم ترد أي أنباء عن سقوط حالات وفاة أو مصابين بسبب الحادث، حتى الوقت الراهن.

رفع آثار الحادث

وتدخلت وحدة التدخل السريع بإدارة المرور والجهات المعنية لبدء رفع آثار الحادث ورفع الأخشاب من الأرض وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.