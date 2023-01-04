أمطار الخير تغسل آبار ووديان مطروح.. ومدينة براني تعوم في المياه (صور)

في الوقت الذي تشهد العديد من المحافظات سقوط أمطار غزيرة مع حالة الطقس غير المستقر في مختلف أنحاء البلاد، وتعاني بعضها من الأمطار وتأثيرها سلبا على المناطق السكنية والقرى التابعة لها، خاصة في محافظات مدن القناة والوجه القبلي، تستفيد محافظة مطروح من أمطار الخير التي بلغت حد السيول في بعض المناطق.

1000 بئر لتخزين الأمطار

من جهته، أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تنفيذ قرابة 1000 بئر خلال العام الأخير، بالتنسيق مع مركز التنمية المستدامة ومديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء وبعض الجمعيات الأهلية، وذلك لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول التي تعرضت لها مدينة سيدي براني وتخزينها، في ظل استخداماتها المتعددة على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الآبار جرى وضع خريطه لإنشائها في المناطق المحتاجة، والتي لا يوجد بها آبار وخزانات، ويجرى استخدامها في الشرب وسقي المواشي، خاصه أغنام وماعز البرقي والإبل، والتي تشتهر بها محافظة مطروح، مؤكدا: «نسعى لتنمية هذه الثروة لتوفير اللحوم لأبناء المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي».