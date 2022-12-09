تطوير محيط مخرات السيول في القاهرة بإنشاء مناطق ترفيهية للجذب السياحي

وجّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لفصل الشتاء ذلك، ومتابعة أعمال تطوير مخرات السيل ورفع كفاءتها، مؤكدا أن هذا المشروع يعد انطلاقة لعدة مشروعات تتبناها المحافظة لتطوير مخرات السيول، وتعميم التجربة على باقي المخرات بالمنطقة الجنوبية.

وأكد محافظ القاهرة أن الهدف من المشروع يكمن في تحسين جودة الحياة وتوفير مناطق ترفيهية ذات جذب سياحي وتجميل الواجهة النيلية كخطوة جديدة للتجميل وتعزيز العوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل وفقا لمخطط وتصميم واضح وتصورات سيتم التحرك من خلالها.

وشدد على ضرورة متابعة الأعمال موضع التنفيذ بصورة مستمرة ضمانا للالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال وفقا للمواصفات الفنية وحفاظا على استدامتها وحمايتها من التدهور وللوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، سعيا لدفع العمل بهذه المشروعات على وجه السرعة وتوفير حياة لائقة لأهالينا.

تطهير مخر السيل بالمعصرة

وأشاد محافظ القاهرة بالتعاون المثمر والجاد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإيجاد حلول سريعة لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والعمل على تعظيم الاستفادة لرفع مستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم في جميع مناحي الحياة وفقا لتحديد أولويات العمل التي تهم المواطنين، مؤكدا أن أولى خطوات المشروع تكمن في تطوير مجرى مخر السيل بنطاق حي المعصرة بدءاً من كورنيش النيل حتي مصب النيل من خلال رفع كافة التراكمات والمخلفات والقيام بأعمال التطهير بداخل المجرى المائي وعلى جانبيه حيث تم رفع أكثر من 1900 طن مخلفات.

وأشار إلى تكثيف حملات النظافة المكبرة في إطار الحفاظ على شبكة صرف المياه بدون اي عوائق او مخلفات للتخلص من اي خطورة داهمة على المواطنين مع عمل تبطين الميل على جانبي الضفة وزراعة نوعيات محددة من الاشجار والمزروعات التي تناسب طبيعة المشروع لإضافة اللمسات الجمالية مع تنظيم بوابات للموقع تسمح للدخول والخروج بسهولة يسر في ظل السماح بالأنشطة الترفيهية التي لا تلوث البيئة وتكون سهلة الفك والتركيب وعمل كوبري لربط الجانبين.

الحفاظ على الثروة الشجرية

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على الثروة الشجرية المتواجدة حاليا بالموقع دون المساس بها واستغلالها كفاصل طبيعي بين الوحدات الترفيهية وبعضها البعض مع استخدام أسوار زجاجية حماية للمواطنين والاطفال مع ضمان عدم حجب الرؤية عن العقارات والافراد مع الحفاظ على وظيفة المخر المائي الاساسية وهي حماية المواطنين والممتلكات من خطر الأمطار.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المنطقة الجنوبية ووزارة الموارد المائية والري لتطوير ورفع كفاءة مخر السيل والمنطقة المحيطة به بنطاق حي المعصرة بداية من شارع كورنيش النيل في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الاماكن غير المخططة وتحويلها لاماكن حضارية من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري وإقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.