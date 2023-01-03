تكثيف الجهود للعثور على سيدة تركت رضيعا في حمام مستشفى بالإسماعيلية

تكثف مباحث الإسماعيلية تحرياتها لمحاولة تحديد هوية سيدة تركت طفلا رضيعا في حمام أحد المستشفيات بالمدينة، وفرت هاربة، قبل اللحاق بها.

وبحسب التحريات الأولية للمباحث الجنائية في مديرية أمن الإسماعيلية، فإن سيدة منتقبة دخلت مستشفى أورام الإسماعيلية بدائرة قسم ثان، وتركت طفلا رضيعا عمره يوما واحدا داخل «حمام المستشفى»، وفرت هاربة دون الوصول إليها.

التحفظ على الطفل

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ المستشفى بالعثور على الطفل داخل حمام المستشفى.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بإنهاء تحريات المباحث، وكلفت الشرطة بالعثور على والدة الطفل.

مديرية التضامن الاجتماعي تتسلم الطفل

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتقديم أوجه الرعاية الطبية إلى الطفل لحين تسليمه الي مديرية التضامن الاجتماعي، وإيداعه أحد دور الرعاية المخصصة للأطفال الرُضع.

ومن المفترض أن تتسلم دار الرعاية الطفل خلال الساعات القليلة المقبلة، وإجراء كل الفحوصات الطبية له للتأكد من سلامة صحته وتوفير احتياجاته.