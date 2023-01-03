خبير إعلام لـ قناة القاهرة الإخبارية: لا يوجد ميثاق شرف لتحديد ضوابط مواقع التواصل

قال الدكتور فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الرقمي، إنه لا يوجد ميثاق شرف أو اتفاقية دولية لتحديد ضوابط مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الشبكات تضع القوانين الخاصة بها وتنفذ القوانين وفقما يتماشى مع ما يحقق لها من مكاسب سواء إعلامية أو إعلانية أو استخباراتية».

حظر حسابات ترامب

وتابع خبير الإعلام الرقمي: «الموقف الكبير الذي اتخذته وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحظر حساباته على هذه المنصات يأخذنا إلى جزئية خاصة، وهي أن الشبكات تصيغ المعايير الخاصة بها، ونحن نشهد حاليا على مستوى العالم الصراع الدائر الذي يوضح هذا الأمر، وهو صراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وأبرزها فيسبوك وجوجل، وما بين الصين وشبكة التيك توك وهما يتنافسان فيما بينهما وفقا لمعاييرهما الخاصة».