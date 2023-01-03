7 نصائح تجعل منزلك آمنا من الحوادث الكهربائية في الشتاء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح للمواطنين من أجل جعل المنزل آمنا من الحوادث الكهربائية، عند تشغيل العديد من الأجهزة، خاصة السخان الكهربائي أو الدفاية خلال فصل الشتاء، وذلك عبر صفحته الرسمية فيس بوك.

نصائح للحفاظ على سلامة الأسرة

1- لا تضع تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد في المنزل.

2- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

3- ضع أغطية السلامة على جميع المقابس التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

4- تأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه جرى تأمينها بقواطع أرضية.

5- تبديل المقابس الجدارية التالفة فورا.

6- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

7- افصل التيار الكهربائي عن الدفاية الكهربائية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة، وابتعد عن استخدامها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس، وابتعد عن وضعها على قطع الأثاث القابلة للاشتعال، وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر.

8- وعند استخدام السخان في فصل الشتاء، ابتعد عن ضبطه عند درجات الحرارة المرتفعة، ولا تقم بتشغيله طوال اليوم، واحرص على أن تكون المسافة بين السخان والصنبور أقل من 10 أمتار.