مفوض حقوق الإنسان الأوكراني يجتمع مع نظيرته الروسية خلال الشهر الجاري

قال المفوض البرلماني الأوكراني لحقوق الإنسان ديميتري لوبينيتس، إنه قد يجتمع مع نظيرته الروسية تاتيانا موسكالكوفا في وقت لاحق من الشهر الجاري، لمناقشة تبادل المدنيين الخاضعين لتحقيق جنائي.

مسألة إطلاق سراح المدنيين

وأضاف المفوض الأوكراني، حسبما نقلت عنه وكالة (تاس) الروسية، أنه لا يرغب في استباق الأحداث، لكنهما سيناقشان مسألة إطلاق سراح المدنيين، موضحًا أن الجانب الأوكراني وضع عدة خيارات، لكنه لا يعلم ما إذا كانت روسيا ستقبلها.

كانت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان قد صرحت في وقت سابق بأن موسكو وكييف ستتفاوضان بشأن تبادل المدنيين الذين يخضعون للتحقيق الجنائي.

تبادل إطلاق سراح جنود

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية منذ أيام، أن أوكرانيا أطلقت سراح 82 جنديًا روسيًا كانت تحتجزهم في أحدث تبادل للأسرى بين الجانبين.