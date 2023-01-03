أغنية جديدة لفيلم شلبي بصوت كريم محمود عبد العزيز وسيليا

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن أغنية جديدة تم طرحها من فيلم شلبي، الذي يقدم بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز جمهوره، بجزء من أغنية فيلم شلبي، التى تحمل اسم «صابر»، يقدمها بصوته على طريقة الديو مع الطفلة سيليا، وعلق على الفيديو قائلا: «شلبي فيلم لكل العيلة احنا اللى بنعمل السعادة».

تفاصيل أغنية صابر

وأغنية صابر التى قدمها الفنان كريم محمود عبد العزيز على طريقة الديو مع سيليا كتب كلماتها منة عدلى القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيي وميكس وماستر عمار خاطر.

يذكر أن فيلم شلبي يشارك فيه عدد من الفنانين منهم كريم محمود عبد العزيز وروبي وبيومي فؤاد وسليمان عيد وحاتم صلاح ومحمد محمود وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفي حمدى واخراج بيتر ميمي وسيتم طرحه فى السينمات ابتداءا من يوم غد الاربعاء الموافق 4 يناير.