حبس عامل أصاب طالبا بـ25 غرزة في مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب فتاة

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على طالب ثانوي عام وإصابته بـ25 غرزة.

وتبادل المتهم والمجني عليه الاتهامات فيما بينهما، حيث اتهم المجني عليه المتهم بمحاولة سرقته، بينما أقر المتهم بالواقعة إثر مشاجرة بينهما بسبب معاكسة المجني عليه قريبة المتهم.

إصابة طالب في شبرا

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية ملابسات الواقعة، حيث تبين أن قسم شرطة أول شبرا الخيمة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات، يفيد استقبال طالب مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح قطعية متفرقة.

وبسؤال المصابا اتهم عاملا بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «كتر»، لخلافات سابقه بينهما، وادعى محاولة المتهم وآخرين مجهولين سرقته أثناء خروجه من درس خصوصي.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك بقيام المصاب بمضايقة فتاة من أقاربه، وحال معاتبته له نشبت بينهما مشادة كلاميه تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، ما أسفر عن إصابة المجني عليه، وبإرشاده ضبط السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة، ونفى المتهم ادعاء المجني عليه بقيامه بسرقته بالإكراه حيث أن الواقعة تتمثل في مشاجرة بين الطرفين.

وقال المحامي أحمد داود لـ«الوطن»، إن الواقعة عبارة عن مشاجرة، ويواجه فيها المتهم تهمة التعدي على المجني عليه بسلاح أبيض والشروع في قتله، وعقوبتها السجن بجانب عقوبة حيازة السلاح الأبيض.