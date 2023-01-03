«التنمية الصناعية»: مقترح إنشاء عاصمة للقطاع فكرة ممتازة ومشروع وطني عملاق

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، بشأن إنشاء عاصمة صناعية على غرار العاصمة الإدارية، للاستفادة من الثروات الطبيعية وتعظيم قيمتها، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وقال اللواء أشرف رأفت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن فكرته ممتازة، إذ يعد من المشاريع الوطنية العملاقة ، قائلا: من حظنا الجيد أن وزارة الصناعة تمتلك أرضا على مساحة 7 آلاف فدان بالفيوم، في مدينة كوم أوشيم للصناعات التكنولوجية الدولية، والتي تعد درة المناطق الصناعية بمصر.

‏وأضاف أن العاصمة الصناعية تعتبر المدينة الصناعية الوحيدة بمصر التي تقع على الطريق الدائري الإقليمي، وتتصل مباشرة بأسواق 6 محافظات تضم 40 مليون نسمة، هي محافظات القاهرة / الجيزة / القليوبية / المنوفية / الشرقية / الفيوم ، كما أنها المدينة الصناعية الوحيدة التي تتصل مباشرة من خلال الطريق الدائري الإقليمي بمحاور التنمية التالية:

‏- محور30 يونيو الذي يربطها شمالاً بمواني دمياط وبورسعيد وشرق التفريعة وشرق بسيناء من خلال أنفاق بورسعيد والإسماعيلية وجنوب بالزعفرانة وميناء سفاجا، كذا بني سويف ومحافظات الصعيد.

ميناء العين السخنة

- محور الضبعة الذي يربطها شرقا بطريق الحرير من خلال ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وشمالاً بالطريق الدولي الساحلي المؤدي إلى المنطقة الاقتصادية ميناء جرجوب الجاري إنشاءها ومنها إلى الاتحاد الأوروبي ومينا روتردام كذا شمال ليبيا غربا .

- محور سيوة واحة جنوب، والذي سيكون منفذا للتصدير لجنوب ليبيا ومنعا دول تشاد والنيجربرا.

وشدد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذا المشروع يعد أول مدينة صناعية بمصر يسمح بها بالبناء، بارتفاع 25 مترا، كما أن تلك المنطقة تتمتع بإعفاء ضريبي قدره 50% من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بحد أقصى 80%؜ من رأس المال المدفوع حتى بدء مزاولة النشاط ومدى الخصم لا تجاوز 7 سنوات من بدء مزاولة النشاط أيضا.

وقال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة، إن الظروف العالمية التي يمر بها العالم تجعلنا نهتم بكل أمر يخص الصناعة ونفتخر بوجود عاصمة صناعية موجودة بمصر بها العديد من الصناعات التكنولوجية الحديثة، لجذب المستثمرين سعيا للوصول لـ100 مليار دولار.

وشدد على ضرورة السرعة في غنشاء العاصمة الصناعية لفتح آفاق جديدة وخلق ملايين فرص العمل من أجل جيل كامل، مؤكدا أن نواب اللجنة مستعدون لتقديم كل الدعم للانتهاء من إجراءات إنشاء العاصمة الصناعية.

وعلقت النائبة إيفلين متة عضو اللجنة، على ضرورة البدء في هذا المشروع الضخم، مشددة على ضرورة عدم تجاهلها والتنسيق الكامل بين الجهات قبل بدء المشروع تفاديا لأي مشكلات.