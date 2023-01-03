152 سيارة صرف في شوارع الإسكندرية لإزالة تراكمات أمطار اليوم

شهدت محافظة الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق، ووصلت في بعض الأحيان إلى رعدية، ما تبعه تواجد 152 سيارة صرف صحي لرفع تراكمات المياه.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن مياه الأمطار تفاوتت كثافتها من متوسطة إلى غزيرة بمختلف مناطق الإسكندرية، بدءً من صباح اليوم، حتى توقفت الساعة السادسة مساءً، وتسبب استمرارها في بعض تجمعات المياه وتم التعامل معها ولم تسبب أي إعاقة مرورية.

استمرار تمركز سيارات الصرف في أنحاء الإسكندرية

وأضاف «نافع»، في بيان، أنه أكد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار.

وأشار إلى رفع حالة الاستعداد وانتشار 152 سيارة ومعدة بمختلف مناطق المحافظة منذ طقس الإسكندرية خلال يوم السبت الماضي، للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي إستقرار الحالة.

توقعات طقس الإسكندرية

جدير بالذكر أن التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار تبدأ متوسطة الشدة، وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا من بعد فترة الظهيرة وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.