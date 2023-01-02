طقس الإسكندرية غدا.. استمرار نوة رأس السنة

يشهد طقس الإسكندرية غدا الثلاثاء انخفاضا في درجات الحرارة حيث تصل العظمى إلى 19 درجة والصغرى 14، كما تستمر نوة رأس السنة التي تضرب المحافظة بأمطار متوسطة كما تشهد المحافظة جو غائم جزئيا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الإسكندرية غدا سيكون باردا في الصباح الباكر، لطيفا نهارا وباردا جدا ليلا مع احتمالية سقوط أمطار بنسبة 60% وانتشار الشبورة المائية على الطرق المؤدية من الإسكندرية والى المحافظات.

أمطار متوسطة يشهدها طقس الإسكندرية غدا

وترتفع الأمواج من متر إلى متر ونصف بالتزامن مع حالة طقس الإسكندرية غدا والتي تشهد أمطار متوسطة إلى شديدة مع هبوب رياح شمالية شرقية مع جو معتدل على ساحل البحر المتوسط.

شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية تستعد لأمطار العام الجديد

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية إلى استمرار رفع حالة الطوارئ نظرا لاستمرار الأمطار وشدة الطقس وأكدت على وجود خط ساخن متاح لاستقبال شكاوى المواطنين من رقم 175 ورقم 01201175175 لإستقبال الشكاوى على الواتساب.