عمرو دياب الأعلى استماعا في الوطن العربي بـ«سينجل» و«ما تيجي نفك»

تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، وذلك مع بداية عام 2023.

أغنيات عمرو دياب تتصدر في السعودية والإمارات

وكان تطبيق أنغامي أعلن تصدر الأغنيتين قوائم الأعلى استماعا في السعودية والإمارات وفلسطين وقطر واليمن والبحرين والكويت ومصر والأردن وعمان وسوريا.

واحتلت أغنية سينجل المرتبة الأولى، وجاءت «ما تيجي نفك» في المرتبة الثانية بقوائم الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي.

عمرو دياب يطرح ما تيجي نفك

يذكر أن عمرو دياب طرح أغنية ما تيجي نفك قبل نهاية 2022، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.

كما طرح أغنية سينجل في ليلة رأس السنة، وهي من كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.

ومن ناحية أخرى، أعلن عمرو دياب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب طرحه لأغنية جديدة ستكون أول أعماله في عام 2023، وطرح برومو بمقطع من موسيقى الأغنية التي لم يكشف عن اسمها بعد.