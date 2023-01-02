 اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. منافذ السلع المخفضة.. لا مكان لـ«الجشع»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

توجيه رئاسى بمواصلة تطوير قناة السويس لتعزيز مكانتها عالمياً

«السيسى» يتابع جهود توطين صناعة «المراكب» بالتكامل مع تطوير البحيرات الطبيعية

منافذ السلع المخفضة.. لا مكان لـ«الجشع»

«كلنا واحد» و«أمان» مبادرات «الداخلية».. مع المواطن فى كل مكان ومختلف المواسم بـ«سلع وأغذية مخفضة»

«عبدالعظيم»: مبادرات ومعارض السلع دُرة تاج جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

«الشرقاوى»: الوزارة تركز على تحقيق الأمن الإنسانى والمجتمعى فى ظل الجمهورية الجديدة

المجمعات الاستهلاكية

«التموين» تضخ سلعاً مخفضة بالمجمعات وتشن حملات رقابة مشددة لضبط الاحتكار والتلاعب بالأسعار

المتحدث باسم الوزارة: المخزون آمِن.. واستدامة توفير السلع على مدار العام وراء ثقة المواطنين فينا

انطلاق معارض وشوادر «أهلاً رمضان» فى كل المحافظات.. والبداية من القاهرة

عامان على رحيل صائد «طيور الظلام»

وحيد حامد.. «الصورة طلعت حلوة»

«صابرين»: تعرض لمشكلات المواطن .. و«الجماعة» من الأعمال المهمة فى مشوارى

وزير التعليم: أسئلة «الثانوية» لا تحتمل التأويل

افتتاح أول محطة معالجة ذكية لمياه حفر آبار البترول

القطار يتعطل في أسوان.. الزمالك يفقد 3 نقاط غالية أمام أبناء الجنوب.. و«الرمادى» يتفوق على «فيريرا»

«بيليه» بين «السما والأرض».. اليوم دفن جثمان الأسطورة فى «التاسع»

الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقات جديدة.. و«كولر» ينتظر «طاهر»

مصر تسترد الكنوز المنهوبة

عودة «التابوت الأخضر» و16 قطعة أثرية من أمريكا.. والحكومة: استعدنا 29.3 ألف أثر فى السنوات الماضية

«الخارجية»: توجيهات للبعثات الدبلوماسية بملاحقة مافيا الآثار المهربة

الصفحة الثانية

زيادة مرتبات العاملين فى القطاع الخاص بداية من يناير الجارى

الحكومة: مشروع لإنشاء مدينة صناعية فى «أكتوبر الجديدة»

«السويدى» تضم أكثر من 400 مصنع و100 منشأة تجارية لتوفير 150 ألف فرصة عمل

قوات حرس الحدود تحبط تهريب 3.8 طن «حشيش».. و4 خزن بندقية قناصة FN

«التنمية المحلية»: حل 91% من الشكاوى فى قرى «حياة كريمة» لتحقيق التنمية المستدامة

«الجزار»: تنفيذ 90 ألف وحدة بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»

«الداخلية»: تيسيرات بـ«الجوازات» لذوى الهمم وكبار السن

«كلنا واحد»: مساعدات عينية ومواد غذائية لمواطنى أسيوط والإسكندرية والبحيرة

«زهرة» أم وسند لـ3 مكفوفين: وراهم حتى تحقيق أحلامهم

«النقل»: وصول قطارين من أسطول «تالجو» الفاخر إلى ميناء الإسكندرية

الصفحة الثالثة

أرض الحضارة تستعيد الكنوز المنهوبة

مصر تسترد «التابوت الأخضر» و16 قطعة أثرية من أمريكا

الحكومة: لا تهاون فى عودة آثارنا المنهوبة.. و«عيسى»: استرداد 29.3 ألف قطعة خلال السنوات الماضية.. وجهود مكثفة لاستعادة كنوزنا

«وزيرى»: «التابوت» غطاء لواحد من أضخم التوابيت المصرية بطول 2.94 متر وعرض يصل إلى 90 سنتيمتراً ويسمى بهذا الاسم لأن وجه التابوت «مخضر»

«الخارجية»: آثار مصر جزء أصيل من إرثها الحضارى وتمثل تاريخ المصريين

توجيهات للبعثات الدبلوماسية بملاحقة المافيا.. وننسق مع الدول الصديقة لاستردادها.. ونجاح الجهود يزيد عزيمتنا لاستعادة «المسروقة»

تبادل المعلومات وتكثيف التعاون لمواجهة عمليات التهريب والاتجار غير المشروع فى الآثار.. والإطار القانونى يتيح استعادة ما تثبت ملكيته

الصفحة الرابعة

وحيد حامد عامان على رحيل أسطورة الكتابة الفنية.. فاجأ المجتمع بأفكاره.. وأعماله كشفت الفساد وانتصرت للمواطن

صائد «طيور الظلام» والأب الروحى لفضح «الجماعة»

مروان حامد: أعماله أزعجت «الإخوان» وتلقى تهديدات بالقتل

وليلى علوى: كان ذكياً ولاحق أنصار الفساد

«وحيد».. مبدع «أحب أيامه وخلدته أعماله»

مسيرة حياة وإبداع «لا يموت»

أبرز الجوائز فى تاريخه

«حياة كريمة»: قافلة طبية و15 ألف كرتونة مواد غذائية فى جنوب سيناء

«يدوم الفرح وأنت الحياة» لتوفير الأجهزة المنزلية للمقبلين على الزواج.. ومحافظ بنى سويف: تنفيذ 30 مشروعاً لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي

الصفحة الخامسة

مبادرة «كلنا واحد» ومنافذ «أمان» والمجمعات الاستهلاكية تدعم «الأمن الغذائى»

منافذ السلع جبهات حماية لـ«المواطنين»

شوادر مبادرة «كلنا واحد»

معارض «أهلاً رمضان» فى 3 محافظات

7 معارض فى المدن الرئيسية

3 معارض فى مرسى مطروح

الصفحة السادسة

مبادرات «الداخلية».. مع المواطن فى كل مكان ومختلف المواسم بـ«سلع وأغذية مخفضة»

«عبدالعظيم»: مبادرات ومعارض السلع دُرة تاج جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحاصرة المستغلين للأزمات.

و«ناجى»: عقوبة الجشع والتلاعب بالأسعار «الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه».. وقانون حماية المستهلك حائط ضد غير الملتزمين

اللواء رأفت الشرقاوى: «الداخلية» تركز على تحقيق الأمن الإنسانى والمجتمعى

خبير أمنى: المبادرات أجبرت «الجشعين» على التراجع

ساهمت فى تنمية الحس المجتمعى لشركات المواد الغذائية للانضمام إلى «كلنا واحد»

مواطنون فى «أمان»: حمتنا من غلاء الأسعار.. ووفرت احتياجاتنا بأحسن جودة

«زينب»: «اشتريت الأرز بـ15 جنيه».. و«نرمين»: عروض الملابس متميزة

الجهود الرقابية

وزارة الداخلية أنشأت سلسلة من منافذ «أمان» لتقديم السلع بأسعار مناسبة

وكيل «التموين»: بدأنا بالزقازيق وسنواصل إقامة معارض فى مختلف مراكز المحافظة

معارض الشرقية.. تضم سلعاً أساسية ومستلزمات رمضان فى متناول الجميع

الصفحة السابعة

«التموين».. ضخ سلع مخفضة بالمجمعات ورقابة مشددة على التجار

المتحدث باسم الوزارة: مخزون السلع آمن.. والمجمعات الاستهلاكية بدائل المواطنين أمام تلاعب التجار.. ونسعى لضبط الأسعار فى السوق واستدامة عرض السلع..

ورئيس القطاع التجارى بـ«النيل»: 99٪ نسبة الإقبال لشراء الاحتياجات من المجمعات.. وثقة المستهلك فى منتجاتنا سبب الزيادة

المجمعات ومنافذ التموين

«أهلاً رمضان».. معارض وشوادر سلع تغطى كل المحافظات والبداية بالقاهرة

«عتابى»: المحافظة تتحمل تكلفة إقامة المعارض والكهرباء دون تحميل التجار تكاليف أو نفقات

إقبال المواطنين على معارض «أهلاً رمضان» بالمحافظات

«السيد»: «الداخلية» تساهم فى دعم «الأمن الغذائى» للمواطنين ضمن أدوارها المجتمعية

خبير اقتصادى: المنافذ إحدى أذرع الدولة لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً فى المحافظات

«الرقابة التجارية»: المعارض اختصرت الوسيط بين تجار الجملة والتجزئة

إقبال على «أهلاً رمضان» بالغردقة.. و«التموين»: المعرض يستقبل الآلاف يومياً

الصفحة الثامنة

«رونالدو» وصل

القطار يتعطل

أسوان فى عيد لتخطى محطة الزمالك.. تغييرات «فيريرا» دون جدوى.. و«الرمادى» يتفوق ويكتب شهادة ميلاده بالدورى

صفقة المصير

الأهلى يسابق الزمن لحسم التدعيمات.. و«طاهر»

ورقة «كولر» المنتظرة

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الانتصارات تراود «المحلاوية».. فرصة للتعويض فى الجبل الأخضر.. والتلميذ ضد أستاذه

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«فيتوريا» يبث الطمأنينة فى روح الفراعنة.. المدرب يكشف أهدافه مع المنتخب.. مديح خاص لـ«مو».. واكتشاف 4 مصريين من الطراز الأوروبى

بين السمــا والأرض

الدور التاسع.. 14000 قبو.. مطعم ومتحف وحديقة.. هنا سيرقد «بيليه»