قناة «DMC» تبرز موضوع «الوطن» حول خروج دفعة جديدة من المحبوسين بعفو رئاسي

عرضت قناة «DMC»، الموضوع الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بخروج دفعة جديدة من المحبوسين بعفو رئاسي، بعنوان «لجنة العفو الرئاسي تعلن خروج دفعة جديدة تضم 27 من المحبوسين: الفرحة مستمرة»، وملف خاص بعنوان «مصر الأولى في العدالة الاجتماعية».

لجنة العفو الرئاسي أفرجت عن 1000 مواطن

وقال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن» إنَّه تمّ الإفراج عن أكثر من 1000 مواطن من بداية تفعيل لجنة العفو الرئاسي، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تعمل على قدم وساق في فحص الطلبات المُقدمة وحالة هؤلاء المحبوسين، ومن ثم انعقاد اللجان لصدور قرارات العفو عن المحبوسين، مضيفًا أنَّ اللجنة لا تكتفي بالإفراج فقط عن المحبوسين بل تدمجهم في المجتمع أيضًا من خلال توفير فرص عمل لهم.

مصر اهتمت بكل الملفات التي ترتبط بالمواطن

وعن تحقيق مصر للعدالة الاجتماعية، أضاف «عبدالراضي»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنَّ مصر اهتمت بكل الملفات التي ترتبط بالمواطن خلال 8 سنوات الماضية، مشيرًا إلى مشروع «تكافل وكرامة» الذي يدعم الأسرة المصرية الأكثر احتياجًا بكل قرى مصر، إلى جانب الخطوات الهامة والجادة التي اتخذتها الدولة في ملف الصحة، إذ أنَّها قضت على فيروس «سي» بتجربة عالمية ونادرة فضلًا عن دورها في تطوير وتحديث منظومة التامين الصحي الشامل.